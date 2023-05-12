Жена Владимира Остапчука призналась, как они стали жить вместе: "Для него это впервые"

22-летняя жена телеведущего Владимира Остапчука – Екатерина Полтавская – поделилась личными подробностями.

В сторис в Instagram Екатерина решила пообщаться со своими поклонниками и рассказать кое-что из их частной жизни с шоуменом. В частности, журналистка поделилась, что они познакомились в Сети и стали жить вместе почти сразу.

"Он написал в Instagram. А на второй встрече мы съехались. Мы до сих пор не понимаем, почему он приглашал (говорит, что такой душевный порыв был, но для него это впервые), а я почему согласилась", — рассказала Екатерина.

Жена Владимира Остапчука рассказала об их совместной жизни / Фото: instagram.com/poka.tya

Отметим, что сейчас пара путешествует по Европе, ведь у шоумена благотворительные мероприятия. Недавно Екатерина и Владимир побывали в Польше, откуда журналистка поделилась нежными фотографиями в объятиях любимого.

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