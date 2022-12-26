Жена Владимира Остапчука призналась, разочаровалась ли в мужчинах на фоне слухов о разводе

Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась, разочаровалась ли в мужчинах после слухов о разводе с ведущим.

Нотариус ответила на вопросы поклонников по поводу ее отношения к мужчинам в Instagram. Кристина заверила, что никакого разочарования у нее нет, она просто сделала выводы.

"Нет! Вы что! Мужчины это наши радости и моменты наслаждения в жизни. Верила, верю и буду верить. Любила, люблю и буду любить", — дала ответ Горняк.

Фото: instagram.com/kristygor

Нотариус считает, что все мужчины, которые были в ее жизни, несли определенную миссию и всех их она ценит по-своему.

"Мне вообще жизнь дает классных мужчин. Кто-то для опыта, кто-то для наслаждения, кто-то для радостей, теплоты, любви, и т.д....здесь я не жалуюсь", добавила Кристина.

Напомним, что в Сети активно обсуждается роман Владимира Остапчука с 22-летней журналисткой. На днях шоумен показал, какие завтраки для него готовит новая избранница.

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