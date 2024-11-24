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Жена Владимира Остапчука раскрыла, как его дети от бывшей отреагировали на ее беременность

Жена Владимира Остапчука раскрыла, как его дети от бывшей отреагировали на ее беременность

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Также Екатерина Полтавская ответила, планируют ли они еще детей.

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука рассказала о реакции его сына и дочери от бывшей Елены Войченко на ее беременность.

Блогерша Екатерина Полтавская в Instagram-stories поделилась, что дети шоумена знают о предстоящем появлении на свет братика. Эмилия и Эван очень обрадовались новости. Особенно счастлив сын Владимира Остапчука, ведь у него будет младший братик, о котором он мечтал.

"Они обрадовались. Елена сказала, что Эван очень хотел младшего братика. Он так счастлив был, когда сказали, что улыбался во все свои не 32 (зуба – прим. ред.)", — рассказала Екатерина.

Пост Екатерины Полтавской / © instagram.com/poka.tya
Пост Екатерины Полтавской / Фото: instagram.com/poka.tya

Также жена ведущего ответила, планируют ли они еще рожать детей. По словам блогерши, в планах такое есть. Впрочем, супруги не будут торопиться с новой беременностью. Екатерина делится, что они планируют через лет четыре-пять снова стать родителями. Правда, избранница шоумена не берется загадывать наперед и не исключает, что планы могут измениться.

"Погодок не планируем. Это все супер, конечно, но хочется и пожить чуть-чуть между беременностями. Через 4-5 лет минимум зайдем на второй круг. Если я через год забеременею, то забудьте об этой сторис", — поделилась блогерша.

Пост Екатерины Полтавской / © instagram.com/poka.tya
Пост Екатерины Полтавской / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно жена Владимира Остапчука хвасталась роскошным подарком от мужа. Екатерина Полтавская стала владелицей элитного авто.

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