Жена Владимира Остапчука рассказала об эмоциональном возвращении в Киев: "Не ожидала"

Жена шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк на теле слухов о разводе заговорила об эмоциональном приезде в Киев.

Только недавно нотариус сообщила, что планирует временно пожить в Европе, однако неожиданно вернулась в Украину. О своем приезде в столицу Кристина рассказала в Instagram.

"Этот приезд в Киев случился для меня максимально эмоциональным… Не ожидала… Столько всего вокруг открылось, что раньше не замечала, достаточно внутренних переживаний и монологов с собой, и даже слезы когда рядом есть люди (хотя обычно плакать люблю сама дома, я же не робот), но в том-то и кайф — пережить все эти моменты, а не бежать от них", — написала жена Остапчука.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Впрочем, именно это вызвало такие эмоции при возвращении жена шоумена не отметила. Также Горняк отметила, что переживает некоторые трансформации и дала совет своим поклонникам — не бежать от себя.

"Бечь от себя — проигрышный вариант всегда, то я вам как 36-летняя женщина говорю! Короче говоря, интересно все, но точно трансформации и внутренний рост", — добавила Кристина.

Напомним, что в октябре в Сети появились новости о том, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк официально развелись. Пока звездные супруги никак не комментировали свои отношения, но на днях Кристина заговорила о том, что готова к новым отношениям.

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