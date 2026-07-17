Жена Владимира Остапчука сдала экзамен на водительские права в Канаде, но есть один важный нюанс

Владимир и Екатерина Остапчук / © instagram.com/vova_ostapchuk

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Жена украинского ведущего Владимира Остапчука Екатерина сдала экзамен на водительские права в Канаде и поделилась первыми впечатлениями от успеха.

После переезда в Канаду семья постепенно налаживает новую жизнь. Недавно супруги отдали сына Тимофея в англоязычный детский сад. Теперь Екатерина рассказала ещё об одном важном событии. Блогерша успешно сдала теоретический экзамен на водительские права. Говорит, что это произошло почти спонтанно. В то же время за руль самостоятельно она пока не сядет.

«Вместе со мной сдавали экзамен ещё две девушки — и они не сдали. Говорю Вове, чтобы он теперь называл меня гением», — поделилась Екатерина в своём Telegram-канале.

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Автомобиль Екатерины Остапчук

По словам Остапчук, она не планировала в ближайшее время сдавать экзамен. Вместе с мужем они ехали по делам, по дороге увидели центр тестирования, после чего Владимир предложил попробовать свои силы. К экзамену Екатерина готовилась около недели, проходя тренировочные тесты в приложении. Теоретический экзамен состоял из двух блоков по 20 вопросов. Несмотря на то, что в каждой части допускалось четыре ошибки, блогерша в целом неправильно ответила лишь на шесть вопросов и получила водительское удостоверение категории G1.

Автомобиль Екатерины Остапчук

Удостоверение категории G1 позволяет управлять автомобилем только при определенных условиях. В частности, рядом на переднем сиденье должен находиться водитель со стажем не менее четырёх лет. Только после следующего этапа и успешной сдачи практического экзамена блогерша сможет получить права категории G2.

Напомним, недавно Екатерина Остапчук сделала тревожное признание о том, как едва не подорвала своё здоровье из-за похудения.

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