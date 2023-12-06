Жена Владимира Остапчука шокировала подарком от него за 50 тыс. грн на день Николая

Жена шоумена Владимира Остапчука, 23-летняя Екатерина Полтавская похвасталась драгоценным подарком от мужа на День святого Николая.

В сторис своей страницы в Instagram избранница ведущего показала, как утром под подушкой нашла коробочку, а в ней лежало кольцо из желтого золота с бриллиантами. Стоимость такого украшения на сайте ювелирного бренда составляет 50 тыс. грн.

Кстати, Полтавская рассказала, что за несколько дней до праздника начала прямо говорить возлюбленному, что хотела бы, чтобы "святой Николай" ей презентовал, отметив конкретное кольцо и размер своего пальца:

Подарок Остапчука жене на Николая / Фото: instagram.com/poka.tya

"Блин, так неожиданно. И с размером угадал", – подписала кадр с украшением Полтавская, сопроводив его смайликом.

Подарок Остапчука жене на Николая / Фото: instagram.com/poka.tya

Подарок Остапчука жене на Николая / Фото: instagram.com/poka.tya

Подарок Остапчука жене на Николая / Фото: instagram.com/poka.tya

Напомним, недавно супруга Владимира Остапчука пообщалась с подписчиками в Instagram. Екатерина честно призналась, поддерживает ли связь с детьми своего мужа от первого брака с Еленой Войченко. Отметим, что у ведущего от предыдущих отношений есть 9-летняя дочь Эмилия и 5-летний сын Эван-Александр. Екатерина также призналась, что ее больше всего раздражает в муже.

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