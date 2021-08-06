Жена Владимира Остапчука слилась в страстной румбе с известным танцовщиком

Кристина продемонстрировала свой танцевальный талант.

Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая ранее в купальнике очаровала стройными длинными ножками, продемонстрировала свой талант.

Так, с фолловерами своей страницы в Instagram нотариус поделилась видео, на котором танцует румбу с известным хореографом, победителем "Танцев со звездами-2017" Игорем Кузьменко. С ним Горняк давно дружит, ну а ранее девушка неоднократно признавалась, что танцы — ее страсть.

Как рассказала Кристина, после ДТП, в которую она попала в 17 лет, врачи ее пугали, что танцевать она не сможет. Тем не менее первое, что сделала избранница Остапчука, когда выздоровела, — пошла на танцы.

"Помню, в 17 лет после ДТП слова врача: "перелом позвонков грудного отдела", звучали как смертный приговор ... Потом полтора месяца прикована к постели, ух, жутко даже вспоминать, но слава Богу, все позади ... И знаете, что я сделала в первую очередь после того, как встала на ноги?! Да! Я пошла и выучила связку ча-ча-ча и выступила с ней на конкурсе красоты, в котором принимала участие. Я так хотела танцевать, так мечтала снова вернуться на паркет", — поделилась Кристина.

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Горняк добавила, что она кайфует от процесса и поблагодарила своего тренера за его выдержку:

"Благодарю своего тренера Игоря Кузьменко, который терпит мои ленивые шаги basic, потому что хочу танцевать только связки! Но все же, посмотри, я уже: не смотрю в пол, почти не зажимаю плечи! Кайфую! Тяну носок! Руки, почти, не вермишель! Поэтому готовься! Как-то мы точно пойдем в ProAm! Надо же мне этот гештальт закрыть!" — объявила о своих намерениях Горняк.

Напомним, месяц назад жена Владимира Остапчука в розовом бикини похвасталась стройной фигурой. Кристина насладилась отдыхом в Каппадокии.

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