Жена Владимира Остапчука в секси-пижамке призналась, куда переехала из Украины

Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина, которая, поговаривают, развелась с шоуменом, решила зиму провести в другой стране.

В сторис своей страницы в Instagram Кристина Горняк сообщила, что до весны перебралась в столицу Австрии Вену. Нотариус поделилась, что в Вене у нее появилась квартира, расположенная недалеко от ее подруги.

Фото: instagram.com/kristygor

"Хочу до весны точно. Поэтому у меня появилось здесь жилье, потому что быть у подруги постоянно неудобно. Но мы очень рядом, 3 минуты пешком. Поэтому я пытаюсь как-то понять этот город больше изнутри. А также представилась такая возможность пожить в Европе временно", – рассказала Остапчук и заверила, что жить хочет только в Украине.

Фото: instagram.com/kristygor

Фото: instagram.com/kristygor

Также Кристина провела частичную экскурсию по своему новому жилью и рассказала, что нашла его на одном из сайтов.

Фото: instagram.com/kristygor

Фото: instagram.com/kristygor

Фото: instagram.com/kristygor

Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, что в конце октября в СМИ появилась информация, что Владимир и Кристина Остапчук официально развелись. О том, что у пары не все в порядке слухи ходят с сентября. Впрочем, ни Кристина, ни Владимир принципиально эту информацию не комментируют. Тем не менее, фаны все же склонны верить в эти слухи, поскольку из аккаунтов Instagram Остапчуков резко исчезли общие фото и видео, хотя до этого супруги активно делились общим романтическим контентом.

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