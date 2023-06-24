Жена Владимира Остапчука восхитила объятиями с ведущим в день своего 23-летия

Молодая избранница телеведущего Владимира Остапчука – Екатерина Полтавская – сегодня празднует свой 23-й день рождения.

В праздничный день жена шоумена поделилась на своей странице в Instagram кадрами по романтической фотосессии с любимым. На фото счастливые Екатерина и Владимир позировали друг друга в объятиях и дурачились камеру. В кадре Остапчук нежно прижал любимую к себе и улыбался.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Для фотосессии Екатерина выбрала изящное атласное платье розового цвета с эффектными вырезами спереди, подчеркнув ее фигуру. В своем образе девушка дополнила пышными локонами и легким макияжем.

"С днем рождения меня", – подписала кадры с любимым Екатерина.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

В комментариях подписчики девушки поздравили ее с праздником и высказали свои лучшие пожелания. Остапчук также оставил нежный комментарий для возлюбленной.

"Привет, моя душа", — написал Владимир и добавил эмоджи в виде сердец.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская / Фото: instagram.com/poka.tya

Как ранее делилась в своих соцсетях Екатерина, встретить свое 23-летие она планирует в кругу друзей и любимого в одном из заведений столицы.

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