Жена Войтенка о своем появлении на "Танцах": "Большой черный камень упал с плеч"

Валентина, невзирая на конфликт с мужем, пришла поддержать его.

Десятый прямой эфир шоу "Танцы со звездами" стал особенным для актера Константина Войтенка.

Он ведь очень надеялся, что его жена Валентина, с которой он в конфликте, все же придет станцевать с ним. Валя на паркете в качестве танцовщицы так и не появилась, однако в конце номера все же вышла к мужу и обняла его.

instagram.com/valentina_voitenko

Сегодня Валентина Войтенко объяснила свое решение прийти на шоу:

"В субботу вечером приняла решение прийти на семейный эфир "Танцев" и поддержать Костю. Потому что так почувствовала. Почувствовала, что мое тело скручивается в узел. И я не могу не прийти. Интересно, как иногда мы головой в одном решении, а ощущения и тело уходят в абсолютный противоход", – отметила Валентина.

instagram.com/valentina_voitenko

Она добавила, что у нее в крови до сих пор кипит адреналин:

"Вчера пришлось отвечать на неудобные вопросы и выслушивать рекомендации, хоть и от души. Но которых я не спрашивала. Но цель достигнута – я поддержала Костю и я рада. Большой черный камень упал с плеч", — поделилась Валя.

Константин Войтенко с женой и дочерью / instagram.com/valentina_voitenko

Отметим, что актер Константин Войтенко во время участия в шоу "Танцы со звездами" рассказал, что они с супругой Валентиной находятся в серьезном конфликте. Тогда артист поделился, что Валя вместе с ним участвовала в кастинге на шоу и не прошла его в отличие от него. Мол, это и послужило причиной разногласий в семье.

instagram.com/valentina_voitenko

Валентина подтвердила, что они действительно в ссоре, однако подчеркнула, что "Танцы" здесь ни при чем, что они в конфликте с апреля и причина более серьезная.

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