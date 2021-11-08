Жена Войтенка появилась на "Танцах" и возмутилась обсуждению их отношений на всю страну

Валентина в последний момент вышла на паркет.

Десятый эфир шоу "Танцы со звездами" посвящен теме семьи.

Пожалуй, больше всего этого вечера ждал актер Константин Войтенко. Знаменитость очень мечтал выйти на паркет со своей супругой Валентиной, с которой с апреля в конфликте. Звезда сожалеет, что поделился своей драмой на всю страну, из-за чего их отношения еще больше ухудшились.

"Публичное обсуждение лишь обострило ситуацию. Многие зрители подумали, что причиной нашего конфликта стало то, что мы оба хотели попасть на "Танцы со звездами", а попал только я. Это не так. Причина есть, она очень серьезная, но я не буду об этом рассказывать, потому что это наше личное пространство и я хочу, чтобы это осталось только между мной и Валей. Валя, сейчас я хочу обратиться к тебе со всех экранов. Прости меня. Если бы я мог, я бы отмотал время назад, но, к сожалению, это невозможно. Прости за то, что я сделал тебе больно", – обратился к любимой Костя.

Войтенко добавил, что еще не помирился с избранницей и, несмотря на все, пригласил ее станцевать вместе с ним на паркете. Впрочем, начал свое выступление актер сам. Он исполнил модерн под хит "Бумбокса" — "Вахтерам". Костя эмоционально танцевал с красным платьем в руках. К концу номера Валя так и не появилась на паркете. Впрочем, в один момент она все же выбежала к мужу, чем его удивила, ведь Войтенко был убежден, что уже не увидит любимую в эфире.

Константин Войтенко с женой / скриншот с видео

Константин Войтенко с женой / скриншот с видео

Валентина поделилась, что решила прийти, потому что понимала, что если этого не сделает, то позже точно об этом пожалеет.

"Несмотря на любые моменты, которые происходят в семейной жизни у каждой семьи, было и есть очень много прекрасного между нами с Костей. Я почувствовала, что я не могу сегодня не приехать и не поддержать его в семейном эфире", – прокомментировала профессиональная танцовщица.

Константин Войтенко с женой / скриншот с видео

Но уже на балконе Маши Ефросининой жена актера заявила, что ее возмущает, что каждый эфир обсуждают ее отношения.

"Я очень не люблю то, что обо мне и наших отношениях с Костей еженедельно рассказывают на национальном телевидении. Такое впечатление, что все эти софиты, камеры ворвались в нашу спальню и обсуждают, как это мы выстраиваем семейную жизнь. Это такая реальность, но она может мне не нравиться и я имею на это право. Любая семья проживает разное и очень честно об этом тоже говорить", – прокомментировала Валя.

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