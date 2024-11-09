Жена Юрия Ткача эмоционально поздравила возлюбленного с 41-летием и показала их подросшую дочь

Шоумен уже отреагировал на тёплые слова жены.
Известный украинский юморист, ведущий Юрий Ткач 9 ноября отмечает день рождения.
Свои поздравления имениннику в Instagram уже написало много звезд. Однако самое главное Юрий получил от жены Виктории. Она посвятила возлюбленному пост и вспомнила их семейную шутку о восьмилетней разнице в возрасте. Так, Виктория пожелала 41-летнему мужу не терять жажды к жизни и даже заговорила о планах родить второго ребенка.
"И почти каждый день шутки о разнице в возрасте есть в нашей жизни! Да, тебе уже никогда не будет 33, как мне, но сегодня тебе 41! Говорят, у мужчин жизнь только начинается после 40. Согласна, но только если со мной, потому что иначе… С твоим днем, с днем рождения. Люблю тебя, моя вселенная! Хочу в таком составе, как на фото и еще Буска, и на всю жизнь", - восхитила жена шоумена.
В комментариях юзеры присоединились к поздравлениям Юрия Ткача и засыпали его искренними пожеланиями:
- Поздравляем, крепкого здоровья, божьего благословения и мирного неба
- Поздравляю!
- Поздравляем Юрия, счастья и здоровья в личном новом году
Тем временем именинник на поздравление жены отреагировал так: "Я вас безгранично люблю!".
Напомним, недавно певец Владимир Дантес показался с избранницей на отдыхе. Пара восхитила романтикой на фоне гор в Карпатах.
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