Жена Юрия Ткача ошарашила чувственным танцем: "10 лет прятала такую себя"

Виктория станцевала румбу.
Жена актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача удивила фолловеров своим талантом.
Виктория поделилась видео в Instagram, на котором чувственно танцует. В черно-белом ролике любимая шоумена предстала в черном платье. Она исполнила румбу.
"Выставляю это видео и поджилки трясутся… Господи, неужели я такая трусиха?! И ведь мне не страшна критика или какое-то непонимание со стороны. Само понимание того, что я настолько оголяю свою душу. И борюсь со своими же страхами! Я 10 лет прятала такую себя! 10 лет я не чувствовала такого желания открыть себя такую... А сейчас как глоток свежего воздуха... Мне это прям необходимо!!! Не знаю, к чему это приведёт и приведёт ли вообще… Но знаю точно одно, нужно делать так, как чувствуешь и ничего не боятся", – прокомментировала она.
Оказывается, Виктория занималась бальными танцами с 5 лет и участвовала в разных турнирах.
В комментариях ошарашенные пользователи призвали Вику не останавливаться и дальше танцевать, поскольку у нее это здорово получается.
- Вы невероятная!!! Не останавливайтесь!!!
- Это красиво и чувственно! Давай еще
- Очень красиво и душевно
- Какая пластика, руки!
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