Жена Юрия Ткача ошарашила чувственным танцем: "10 лет прятала такую себя"

Виктория станцевала румбу.

Жена актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача удивила фолловеров своим талантом.

Виктория поделилась видео в Instagram, на котором чувственно танцует. В черно-белом ролике любимая шоумена предстала в черном платье. Она исполнила румбу.

"Выставляю это видео и поджилки трясутся… Господи, неужели я такая трусиха?! И ведь мне не страшна критика или какое-то непонимание со стороны. Само понимание того, что я настолько оголяю свою душу. И борюсь со своими же страхами! Я 10 лет прятала такую себя! 10 лет я не чувствовала такого желания открыть себя такую... А сейчас как глоток свежего воздуха... Мне это прям необходимо!!! Не знаю, к чему это приведёт и приведёт ли вообще… Но знаю точно одно, нужно делать так, как чувствуешь и ничего не боятся", – прокомментировала она.

Оказывается, Виктория занималась бальными танцами с 5 лет и участвовала в разных турнирах.

Жена Юрия Ткача – Виктория / instagram.com/viktoriya_tka4

Жена Юрия Ткача – Виктория / instagram.com/viktoriya_tka4

В комментариях ошарашенные пользователи призвали Вику не останавливаться и дальше танцевать, поскольку у нее это здорово получается.

Вы невероятная!!! Не останавливайтесь!!!

Это красиво и чувственно! Давай еще

Очень красиво и душевно

Какая пластика, руки!

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