Жена Юрия Ткача ошарашила эффектным похудением и в купальнике похвасталась стройной фигурой

Юрий Ткач с женой / © instagram.com/viktoriya_tka4

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Жена известного украинского юмориста и капитана шоу “Я люблю Украину” Юрия Ткача ошарашила эффектным похудением.

Виктория вместе с дочерью и близкими поехала на отдых на остров Маврикий. Конечно, избранница шоумена уже порадовала подписчиков пикантным контентом. В частности, Виктория опубликовала в Instagram-stories фото, на котором позирует в купальнике. Жена Ткача просто ошарашила пользователей эффектным похудением. Подписчики Виктории обратили внимание, что она избавилась от многих килограммов. На фото в купальнике Виктория продемонстрировала стройную фигуру.

Жена Юрия Ткача / © instagram.com/viktoriya_tka4

Кстати, даже на отдыхе жена шоумена не забывает о тренировках. Виктория показала, как утром занималась спортом на фоне Индийского океана. Возлюбленная Юрия Ткача делала зарядку, плавала, качала пресс и держала планку.

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“Мы таки это сделали! Открыли свою магию утра! Потом еще был заплывчик, пресс и планочка. Но это уже не на всеобщее”, — поделилась избранница шоумена.

Жена Юрия Ткача / © instagram.com/viktoriya_tka4

Напомним, недавно Юрий и Виктория Ткачи рассказала, как столкнулись с серьезным кризисом в браке, из-за которого едва не развелись. Шоумен уже назвал причину, почему в их отношениях с женой возникли проблемы.