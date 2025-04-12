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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
1931
Время на прочтение
1 мин

Жена Юрия Ткача ошарашила эффектным похудением и в купальнике похвасталась стройной фигурой

Избранница шоумена сейчас находится на отдыхе на острове Маврикий.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Юрий Ткач с женой

Юрий Ткач с женой / © instagram.com/viktoriya_tka4

Жена известного украинского юмориста и капитана шоу “Я люблю Украину” Юрия Ткача ошарашила эффектным похудением.

Виктория вместе с дочерью и близкими поехала на отдых на остров Маврикий. Конечно, избранница шоумена уже порадовала подписчиков пикантным контентом. В частности, Виктория опубликовала в Instagram-stories фото, на котором позирует в купальнике. Жена Ткача просто ошарашила пользователей эффектным похудением. Подписчики Виктории обратили внимание, что она избавилась от многих килограммов. На фото в купальнике Виктория продемонстрировала стройную фигуру.

Жена Юрия Ткача / © instagram.com/viktoriya_tka4

Жена Юрия Ткача / © instagram.com/viktoriya_tka4

Кстати, даже на отдыхе жена шоумена не забывает о тренировках. Виктория показала, как утром занималась спортом на фоне Индийского океана. Возлюбленная Юрия Ткача делала зарядку, плавала, качала пресс и держала планку.

“Мы таки это сделали! Открыли свою магию утра! Потом еще был заплывчик, пресс и планочка. Но это уже не на всеобщее”, — поделилась избранница шоумена.

Жена Юрия Ткача / © instagram.com/viktoriya_tka4

Жена Юрия Ткача / © instagram.com/viktoriya_tka4

Напомним, недавно Юрий и Виктория Ткачи рассказала, как столкнулись с серьезным кризисом в браке, из-за которого едва не развелись. Шоумен уже назвал причину, почему в их отношениях с женой возникли проблемы.

Дата публикации
Количество просмотров
1931
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