- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 291
- Время на прочтение
- 2 мин
Жена Юрия Ткача похудела на 30 кг и шокировала неожиданной причиной изменений: фото до и после
Виктория поборола вес в 93 кг и назвала свой главный секрет, о котором не ожидали услышать.
Жена украинского юмориста и актера Юрия Ткача — Виктория — впервые откровенно рассказала о своем кардинальном похудении и неожиданных обстоятельствах, которые повлияли на ее трансформацию.
Свой путь к изменениям избранница шоумена начала еще шесть лет назад. Виктория в интервью для "ЖВЛ представляет" поделилась, что в определенный момент она просто перестала чувствовать себя комфортно в собственном теле. Благодаря сбалансированному питанию и подсчету калорий ей удалось за полгода избавиться от 27 килограммов.
Впрочем, впоследствии из-за стрессового периода пандемии коронавируса вес начал возвращаться. В определенный момент цифра на весах достигла 93 кг. Однако настоящим переломным моментом стало совсем другое событие — серьезное отравление во время путешествия в Таиланд.
По возвращении домой у Виктории обнаружили кишечную инфекцию, которую украинские медики сначала не смогли правильно диагностировать. Сначала блогеру даже приписали ложный диагноз — гепатит. Только после консультаций у нескольких специалистов стало понятно, что речь идет о нетипичной для Украины инфекции.
К счастью, болезнь удалось преодолеть. Именно после пережитого жена Юрия Ткача решила окончательно пересмотреть свои привычки и сосредоточиться на здоровом образе жизни. За два года Виктория похудела примерно на 30 кг. Среди главных секретов своей трансформации она называет контроль питания, умение вовремя останавливаться во время еды и прислушиваться к собственному организму.
Между тем сам Юрий Ткач с присущим ему юмором комментирует изменения жены: «Мне повезло, потому что получилось выхватить молодуху в 42. Красивая девушка изменилась, похудела. Гештальт с женой закрыт».
Напомним, недавно певец MELOVIN также рассказал о кардинальных изменениях после обнаруженного неизлечимого недуга.