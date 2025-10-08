Жена Юрия Ткача похвасталась, как с известной ведущей экстремально отдыхает на Сейшелах

Мила Еремеева и жена и дочь Юрия Ткача

Жена украинского юмориста и актера Юрия Ткача отправилась на отдых и показала, как проводит время.

Виктория Ткач улетела на Сейшельские острова. Компанию избраннице шоумена составила, конечно же, 11-летняя дочь Лиза и известная ведущая Мила Еремеева. В своем Instagram знаменитости активно делятся фотографиями с отдыха.

Жена Юрия Ткача на отдыхе / © instagram.com/viktoriya_tka4

Они наслаждаются теплым климатом, плавают в Индийском океане и даже приобщаются к экстриму. В частности, Виктория Ткач и Мила Еремеева полетали на вертолете над островом. Перед ними открывались просто невероятные пейзажи.

Также знаменитости поплавали на яхте. Правда, до локации было довольно сложно добирались. Они ехали на внедорожнике сквозь густые заросли.

Жена Юрия Ткача на отдыхе / © instagram.com/viktoriya_tka4

