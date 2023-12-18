Жена Юрия Ткача показала, как прошел первый спектакль их 9-летней дочери и очаровала ее пением

17 декабря дочь известного украинского юмориста, звезды "Квартала 95" и ведущего "Я люблю Україну" Юрия Ткача Лиза дебютировала в роли Герды в новогоднем мюзикле "Снежная королева".

Кадрамы из спектакля поделилась жена звезды Виктория в своем фотоблоге. Так, в начале были зажигательные танцы. А потом Лиза предстала в первой сцене. В роли Герды она разговаривала с Каем и бабушкой. Почти все реплики юных актеров заранее были записаны в студии.

Словом, весь мюзикл был несколько переиначен на современный лад. В частности, было много юмора. Среди них затронута тема войны и "проклятия москалей".

Дочь Юрия Ткача впервые выступила на сцене театра и очаровала своим пением

Среди представления Лиза поразила сюрпризом. Она чувственно спела под трек MamaRika и KOLA "Люди". Правда, слова были изменены и касались сюжета "Снежной королевы". Такая неожиданность подарила девочке бурные аплодисменты из зала.

Юрий Ткач и Виктория сидели поддерживали дочь в первых рядах. По их словам, они очень гордятся первым выступлением 9-летнего ребенка. В конце спектакля родители нежно поцеловали, обняли девочку и подарили на сцене цветы.

"Только вперед, моя дорогая!", - растрогала подписью жена Юрия Ткача.

Интересно, что все средства из спектакля пошли на помощь военным.

Ранее дочь звездных супругов Лиза показывала, как готовится к своей первой роли. Жена Юрия Ткача поделилась видео из студии и рассказала о волнении.

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