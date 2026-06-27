Жена Юрия Ткача после похудения на 30 кг показала фигуру в купальнике и произвела фурор в Сети

Юрий Ткач с женой / © instagram.com/yuriy_tkach

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Жена украинского юмориста и актера Юрия Ткача — Виктория — после кардинального похудения показалась в купальнике.

Избранница артиста сейчас наслаждается отдыхом в Одессе. Виктория уже поплавала в бассейне и сделала ряд фото в купальнике. Пикантными снимками возлюбленная юмориста поделилась в Instagram.

На фото Виктория Ткач постала в черном бикини, с распущенными волосами и солнцезащитными очками. Избранница актера позировала в бассейне, а позади нее виднелось Черное море.

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Виктория Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Соответствующие фото жена Юрия Ткача сделала после кардинального похудения на 30 килограмм. Виктория продемонстрировала свою подтянутую и стройную фигуру.

«Одесса всегда чуть больше, чем город! Это состояние, в котором море лечит быстрее слов… Она просто напоминает, что иногда счастье пахнет морем, солнцем и соленым воздухом», — поделилась философскими мыслями Виктория.

Виктория Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Между тем, в комментариях под новыми фото жены Юрия Ткача произошел настоящий фурор. Избранницу юмориста просто засыпали комплиментами: «Роскошная», «невероятная», «ну, просто огонь».

Виктория Ткач / © instagram.com/viktoriya_tka4

Напомним, недавно супруга Юрия Ткача раскрыла главный секрет своего похудения. Виктория также ответила на упреки, что делала инъекции «Оземпика».

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