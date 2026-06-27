- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 589
- Время на прочтение
- 1 мин
Жена Юрия Ткача после похудения на 30 кг показала фигуру в купальнике и произвела фурор в Сети
Виктория Ткач показала, как выглядит ее фигура после кардинального похудения.
Жена украинского юмориста и актера Юрия Ткача — Виктория — после кардинального похудения показалась в купальнике.
Избранница артиста сейчас наслаждается отдыхом в Одессе. Виктория уже поплавала в бассейне и сделала ряд фото в купальнике. Пикантными снимками возлюбленная юмориста поделилась в Instagram.
На фото Виктория Ткач постала в черном бикини, с распущенными волосами и солнцезащитными очками. Избранница актера позировала в бассейне, а позади нее виднелось Черное море.
Соответствующие фото жена Юрия Ткача сделала после кардинального похудения на 30 килограмм. Виктория продемонстрировала свою подтянутую и стройную фигуру.
«Одесса всегда чуть больше, чем город! Это состояние, в котором море лечит быстрее слов… Она просто напоминает, что иногда счастье пахнет морем, солнцем и соленым воздухом», — поделилась философскими мыслями Виктория.
Между тем, в комментариях под новыми фото жены Юрия Ткача произошел настоящий фурор. Избранницу юмориста просто засыпали комплиментами: «Роскошная», «невероятная», «ну, просто огонь».
Напомним, недавно супруга Юрия Ткача раскрыла главный секрет своего похудения. Виктория также ответила на упреки, что делала инъекции «Оземпика».