Жена Юрия Ткача рассказала о своем весе и комплексах

Виктория поделилась, что начала борьбу с лишними килограммами.

Жена актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача – Виктория – откровенно рассказала о своем весе и комплексах.

В Instagram женщина опубликовала пост, где поделилась, что ее вес часто "прыгает". Так, при росте 176 см избранница звезды могла весить и 50 кг, и 78. Блогерша отметила, что обычно либо стремительно худеет, либо снова набирает лишние кило, а вместе с ними и комплексы.

Жена Юрия Ткача / instagram.com/viktoriya_tka4

"Не то чтобы, мнение посторонних сильно влияет на меня, но все же… Ну например, когда в моем присутствии люди начинают обсуждать размерно меньшую, чем я, даму в контексте "какая она толстая" или "ой, она так поправилась"... Невольно думаешь, говорят лио тебе эти люди то же самое, когда тебя нет рядом. Или... Я могу шутить на тему своей фигуры.Типа лучше, чем я о себе пошутить — никто не сможет (ведь когда ты говоришь сам о своих недостатках, это лайт, а когда со стороны – это как заноза в пальце! Вроде бы не значительно, но все же не приятно!). Я же не шучу про чей-то нос, родинку на лице или неровные брови. Нос, родинку на лице и брови тоже можно откорректировать, как и вес с фигурой", – рассказала она.

Жена Юрия Ткача / instagram.com/viktoriya_tka4

Ткач добавила, что пытается бороться с комплексами, но не всегда это удается. Она отметила, что здраво смотрит на свои недостатки и понимает, что список отговорок может быть бесконечен и только желание и сила воли может привести к результату.

"Пожалуй, надо совмещать учиться "себя любить" и "работать над своим телом"! Сейчас я снова выхожу на тропу борьбы с моими уже такими родными лишними кг... С каждым уходящим кг, уходят и комплексы (во всяком случае у меня именно так)" – сообщила Виктория.

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