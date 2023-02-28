Жена Юрия Ткача в 9 годовщину брака с мужем показала архивные кадры с их свадьбы

В общей сложности пара в отношениях уже почти 11 лет.

В семье актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача праздник. Сегодня, 28 февраля, знаменитость празднует девятую годовщину брака с возлюбленной Викторией.

В своем фотоблоге жена Ткача нежно поздравила мужа. Она отметила, что хоть в браке они девять лет, впрочем, отношения их продолжаются уже почти 11. Виктория поблагодарила судьбу за то, что свела ее с мужем.

Свадьба Юрия Ткача / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

"Почти 11 лет вместе! Уже 10 лет нашей Бусе (собачке – прим. ред). Сегодня 9-я годовщина свадьбы. А Лизе уже 8 лет… Верю в судьбу и в то, что она знает немного больше нас… Столько лет она водила нас рядом друг с другом, словно готовила нас к встрече… А потом просто толкнула друг к другу! С того момента в моем сердце любовь к тебе, а в душе — вера в нас! Обожаю!" – трогательно обратилась к мужу Виктория.

Жена Юрия Ткача с домашней любимицей / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Также жена Юрия Ткача опубликовала в фотоблоге архивные фото, сделанные во время их свадьбы.

Свадьба Юрия Ткача / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Кстати, в комментариях под постом влюбленных с годовщиной поздравила танцовщица Илона Гвоздева, которая написала: "Поздравляю вас и желаю выдержки, крепкой семьи, здоровья и безумной любви". Также юмористка Ирина Гатун обратилась к парочке со словом – "горько!".

Свадьба Юрия Ткача / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

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