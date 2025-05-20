Жена Жени Кота нежно поздравила его с 37-летием и показала их милое видео с 10-месячной дочерью.

Евгений Кот с женой и дочерью / © instagram.com/tatarintseva.kot

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Украинский хореограф Евгений Кот 20 мая отмечает день рождения.

Танцору исполняется уже 37 лет. Жена Евгения Кота – гимнастка Наталья Татаринцева – публично поздравила мужа с праздником. Она адресовала возлюбленному нежный пост в Instagram. Татаринцева опубликовала милое видео, где они были изображены с их 10-месячной дочкой Лелей.

В ролике гимнастка написала, что для нее значит муж. Избранница Кота делится, что очень благодарна хореографу за ту семью, которую они вместе создали. Татаринцева говорит, что Евгений стал для нее лучшим мужем, а для их дочери – папой. По словам гимнастки, они с Лелей всегда могут положиться на него, ведь он надежная опора их семьи.

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"Папа для нашей семьи - это тот, кто всегда рядом. Опора нашей семьи, наша радость, это руки, которые обнимают, сердце нашей семьи, источник силы, наша доброта, сердце дома, что любит, ласковый. Тот, кто делает нашу жизнь ярче. Сильный, но нежный! Самый веселый отец! Наша вселенная! Надежное плечо, когда тяжело! Лучший папа! С тобой мы самые счастливые! С днем ​​рождения, наш папа!" – обратилась к мужу Татаринцева.

Напомним, дочери Евгения Кота совсем недавно исполнилось 10 месяцев. Танцор тогда показывал, как маленькая Леля за это время заметно подросла.