Жена Жени Кота ошеломила, как их дочь за год подросла и изменилась

Евгений Кот с женой и дочерью / © instagram.com/kot_jenya

Реклама

Жена украинского хореографа Евгения Кота — гимнастка Наталья Татаринцева — ошеломила, как их дочь за год подросла и изменилась.

Уже 10 июля маленькой Леле исполнится два года. Однако уже сейчас на Наталью Татаринцеву нахлынули воспоминания. В Instagram гимнастка сравнила архивные фото Лели со свежими. Наталья Татаринцева показала, как их с Евгением Котом дочь за год изменилась.

Дочь Евгения Кота и Наталии Татаринцевой

Девочка очень повзрослела. У Лели теперь длинные волосики, кроме того, она заметно подросла, а ее черты лица сделались более выразительными. Кстати, поклонники звездных супругов убеждены, что дочь растет просто копией звездного папы.

Реклама

Наталья Татаринцева с дочерью от Евгения Кота

Это копия Кота!

Все-таки быстро растут детки!

Маленькая красавица уже взрослая!

Евгений Кот с дочерью от Натальи Татаринцевой

Отметим, Евгений Кот и Наталья Татаринцева заключили брак в январе 2019 года. Долгое время пара пыталась стать родителями, однако им это не удавалось. Гимнастке даже ставили диагноз бесплодия. Однако в 2023 году она забеременела, а уже 10 июля 2024 года на свет появилась дочь супругов Леля.

Напомним, недавно гимнастка Лилия Подкопаева впервые за длительное время показала подросшую 6-летнюю дочь. Спортсменка рассекретила, как проводит время с Эвелиной.

Новости партнеров