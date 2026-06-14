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Жена Жени Кота ошеломила, как их дочь за год подросла и изменилась
Наталья Татаринцева сравнила свежие фото Лели с архивными.
Жена украинского хореографа Евгения Кота — гимнастка Наталья Татаринцева — ошеломила, как их дочь за год подросла и изменилась.
Уже 10 июля маленькой Леле исполнится два года. Однако уже сейчас на Наталью Татаринцеву нахлынули воспоминания. В Instagram гимнастка сравнила архивные фото Лели со свежими. Наталья Татаринцева показала, как их с Евгением Котом дочь за год изменилась.
Девочка очень повзрослела. У Лели теперь длинные волосики, кроме того, она заметно подросла, а ее черты лица сделались более выразительными. Кстати, поклонники звездных супругов убеждены, что дочь растет просто копией звездного папы.
Это копия Кота!
Все-таки быстро растут детки!
Маленькая красавица уже взрослая!
Отметим, Евгений Кот и Наталья Татаринцева заключили брак в январе 2019 года. Долгое время пара пыталась стать родителями, однако им это не удавалось. Гимнастке даже ставили диагноз бесплодия. Однако в 2023 году она забеременела, а уже 10 июля 2024 года на свет появилась дочь супругов Леля.
Напомним, недавно гимнастка Лилия Подкопаева впервые за длительное время показала подросшую 6-летнюю дочь. Спортсменка рассекретила, как проводит время с Эвелиной.