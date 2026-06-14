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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Жена Жени Кота ошеломила, как их дочь за год подросла и изменилась

Наталья Татаринцева сравнила свежие фото Лели с архивными.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Евгений Кот с женой и дочерью

Евгений Кот с женой и дочерью / © instagram.com/kot_jenya

Жена украинского хореографа Евгения Кота — гимнастка Наталья Татаринцева — ошеломила, как их дочь за год подросла и изменилась.

Уже 10 июля маленькой Леле исполнится два года. Однако уже сейчас на Наталью Татаринцеву нахлынули воспоминания. В Instagram гимнастка сравнила архивные фото Лели со свежими. Наталья Татаринцева показала, как их с Евгением Котом дочь за год изменилась.

Дочь Евгения Кота и Наталии Татаринцевой

Дочь Евгения Кота и Наталии Татаринцевой

Девочка очень повзрослела. У Лели теперь длинные волосики, кроме того, она заметно подросла, а ее черты лица сделались более выразительными. Кстати, поклонники звездных супругов убеждены, что дочь растет просто копией звездного папы.

Наталья Татаринцева с дочерью от Евгения Кота

Наталья Татаринцева с дочерью от Евгения Кота

  • Это копия Кота!

  • Все-таки быстро растут детки!

  • Маленькая красавица уже взрослая!

Евгений Кот с дочерью от Натальи Татаринцевой

Евгений Кот с дочерью от Натальи Татаринцевой

Отметим, Евгений Кот и Наталья Татаринцева заключили брак в январе 2019 года. Долгое время пара пыталась стать родителями, однако им это не удавалось. Гимнастке даже ставили диагноз бесплодия. Однако в 2023 году она забеременела, а уже 10 июля 2024 года на свет появилась дочь супругов Леля.

Напомним, недавно гимнастка Лилия Подкопаева впервые за длительное время показала подросшую 6-летнюю дочь. Спортсменка рассекретила, как проводит время с Эвелиной.

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Дата публикации
Количество просмотров
157
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