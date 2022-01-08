Жена Жени Кота откровенно призналась, почему у них нет детей: "Не могу не переживать"

Наталья Татаринцева сейчас больше всего мечтает о том, чтобы стать мамой.

Хореограф Женя Кот и его жена, чемпионка мира по танцам на пилоне Наталья Татаринцева в браке пять лет.

Супруги признались, почему за это время так и не стали родителями. В интервью Маше Ефросининой в программе "Мой секрет" влюбленные рассказали, что забеременеть и выносить ребенка пока не удается. А все из-за физических и психологических нагрузок Натальи. Особенно она переживала, когда была в олимпийской сборной и "работала на страну".

Женя Кот и Наталья Татаринцева / instagram.com/kot_jenya

"Конечно, это не могло не отразиться на моем здоровье. Вы знаете, что гимнастки взрослеют позже в гормональной системе, регуляции работы всех эндокринных систем. Сейчас есть эхо моего прошлого, спорта. Это стрессы, количество выступлений, постоянный адреналин, потому что у меня были выступления каждые три дня... Ты понимаешь, когда девушка, в стрессе каждые три дня, выступает и физически работает... Моя гормональная система однажды сказала: "Окей, мы пока подождем." Я пытаюсь себя сейчас гармонизировать в этом. Я не могу не переживать из-за этого, потому что это мое состояние, как женщины", – заявила Татаринцева.

Женя Кот и Наталья Татаринцева / instagram.com/kot_jenya

Впрочем, гимнастка положительно настроена и уверена, что совсем скоро у них все получится. Избранница Кота призналась, что иногда плачет, ведь сейчас самая заветная мечта 31-летней спортсменки – стать мамой.

"Исследуя себя, я каждый раз понимаю: "Блин, да я здорова, почему же не получается?". Я на 100 процентов изменила свой график. Считаю, что нужно время – и у нас все получится. Женя поддерживает меня, мы говорили на эту тему. Как-то он мне сказал: "Знаешь, как бы то ни было, мне все равно. Мы сделаем этого ребенка либо сами, либо каким-нибудь другим путем. У нас все будет, успокойся, я с тобой". Эти слова полностью удовлетворили меня как женщину", – добавила она.

Женя Кот и Наталья Татаринцева / instagram.com/kot_jenya

Также Татаринцева добавила, что супруги консультируются с врачами.

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