Жена Жени Кота поделилась главными секретами, как вернуться в форму после родов

Танцовщица Наталья Татаринцева, жена украинского хореографа Евгения Кота, откровенно рассказала, как ей удалось вернуться в форму после рождения первенца.

Звезда призналась, что не просто восстановила добеременную фигуру, но и продолжает активно работать над своим телом. В своем Instagram артистка подняла тему похудения и поделилась, что сейчас чувствует себя даже лучше, чем до беременности.

«Я уже вернулась в свою форму до беременности и даже пошла дальше, строя другие формы. Это уже не секрет, что я хочу большие бедра и ягодицы. Это и для картинки, и лучше держит спину в тонусе», — объяснила Наталья.

Несмотря на активные тренировки, Татаринцева отметила, что главное для нее — не внешний идеал, а принятие себя. Она пытается поддерживать баланс между любовью к собственному телу и самосовершенствованием.

«Тело — это история. У каждой — своя. Оно меняется, растет, переживает, дышит, помнит прикосновения, объятия, беременности, тренировки, танцы, болезни и победы. Его не надо исправлять под чужие стандарты. Его надо слышать», — написала знаменитость и отметила, что даже после родов не отказалась от своего ритма жизни — она продолжает танцевать, тренироваться и мотивирует женщин принимать себя в любом состоянии.

