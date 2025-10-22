Жена Жени Кота поделилась, как забеременела после поставленного ей диагноза бесплодия

Евгений Кот, Наталья Татаринцева и их дочь / © instagram.com/kot_jenya

Жена украинского танцора Евгения Кота - гимнастка Наталья Татаринцева - рассказала, как забеременела после поставленного ей диагноза бесплодия.

В течение четырех лет супруги пытались стать родителями. Однако знаменитостям не удавалось зачать ребенка. Наталью Татаринцеву это очень сильно возмущало, поскольку анализы показывали отличные результаты, да и она сама вела здоровый образ жизни. Врачи не могли установить причину и в конце концов поставили диагноз бесплодие.

"При этом еще и анализы были хорошие, аж бесило меня это! Я вся такая правильная была, а забеременеть не могла!" - удивила гимнастка.

Дочь Евгения Кота и Натальи Татаринцевой / © instagram.com/tatarintseva.kot

Наконец, в 2023 году Наталья Татаринцева таки увидела желанные две полоски на тесте на беременность. Как говорит жена Кота, она нашла своего гинеколога, эндокринолога и психолога. Знаменитость проработала внутренние вопросы. Наконец, Татаринцева отпустила ситуацию и даже занялась совместным с мужем проектом. И вот именно тогда она и забеременела.

"Нашла своего гинеколога, эндокринолога, психолога после годов поиска таких экспертов, дальше работала в сторону эстрогена, проработала важный для меня психологический вопрос и была с мужем занята совместным проектом! Маленькая пришла к нам именно тогда, когда мы вдвоем были сильно заняты", - поделилась гимнастка.

