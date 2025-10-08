ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
22
Время на прочтение
1 мин

Жена Жени Кота призналась в сложностях в воспитании годовалой дочери: "Третья ночь без сна"

Знаменитость рассказала о нововведениях в жизни малышки.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Евгений Кот с женой и дочерью

Евгений Кот с женой и дочерью / © instagram.com/tatarintseva.kot

Украинская гимнастка Наталья Татаринцева рассказала, что сейчас вместе с мужем — хореографом Евгением Котом — проходят непростой период отцовства.

Супруги пытаются справиться с бессонными ночами и помогают дочери Леле отучиться от грудного вскармливания. Несмотря на сложности, родители делают все возможное, чтобы облегчить воспитание ребенка.

"Третья ночь без грудного вскармливания и сна. А завтраки начинаются в 6:30. Я держусь", — написала Наталья в Instagram-сторис.

Сторис Натальи Татаринцевой / © instagram.com/tatarintseva.kot

Сторис Натальи Татаринцевой / © instagram.com/tatarintseva.kot

Сторис Натальи Татаринцевой / © instagram.com/tatarintseva.kot

Сторис Натальи Татаринцевой / © instagram.com/tatarintseva.kot

При этом танцовщик поддерживает возлюбленную — звезда проводит утра с дочкой и дает Наталье возможность отдохнуть. В своем блоге жена Евгения показала трогательное фото — папа включает для Лели видео игры на виолончели. Она в шутку назвала это "образовательной программой в семь утра". Супруги стараются равномерно распределять обязанности в воспитании ребенка, что видно из их соцсетей.

Напомним, недавно Женя Кот срочно отвез годовалую дочь Лелю в больницу, рассказав, что ребенку понадобилась медицинская помощь.

Дата публикации
Количество просмотров
22
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie