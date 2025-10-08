- Дата публикации
Жена Жени Кота призналась в сложностях в воспитании годовалой дочери: "Третья ночь без сна"
Знаменитость рассказала о нововведениях в жизни малышки.
Украинская гимнастка Наталья Татаринцева рассказала, что сейчас вместе с мужем — хореографом Евгением Котом — проходят непростой период отцовства.
Супруги пытаются справиться с бессонными ночами и помогают дочери Леле отучиться от грудного вскармливания. Несмотря на сложности, родители делают все возможное, чтобы облегчить воспитание ребенка.
"Третья ночь без грудного вскармливания и сна. А завтраки начинаются в 6:30. Я держусь", — написала Наталья в Instagram-сторис.
При этом танцовщик поддерживает возлюбленную — звезда проводит утра с дочкой и дает Наталье возможность отдохнуть. В своем блоге жена Евгения показала трогательное фото — папа включает для Лели видео игры на виолончели. Она в шутку назвала это "образовательной программой в семь утра". Супруги стараются равномерно распределять обязанности в воспитании ребенка, что видно из их соцсетей.
Напомним, недавно Женя Кот срочно отвез годовалую дочь Лелю в больницу, рассказав, что ребенку понадобилась медицинская помощь.