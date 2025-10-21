Жена Жени Кота впервые откровенно рассказала об экс-супруге: "Было ошибкой"

Наталья Татаринцева / © instagram.com/tatarintseva.kot

Возлюбленная украинского танцора Евгения Кота — Наталья Татаринцева — впервые поделилась подробностями о своем первом браке.

Дело в том, что звезда опубликовала сторис в Instagram, в котором призвала поклонников задать ей вопросы. Одна из фанаток затронула тему первого брака Натальи. В откровенном признании артистка вспомнила, что впервые вышла замуж в достаточно юном возрасте — 22 года, и тогда не была уверена в своем решении.

"Я вышла замуж первый раз в 22 года, будучи не уверенной, что я этого хочу! Но я сказала "Да", не слушая свою интуицию", — написала Наталья.

Наталья Татаринцева и Евгений Кот / © instagram.com/kot_jenya

По словам Татаринцевой, уже через три года она поняла, что совершила ошибку, ведь чувствовала, что живет "не там, где должна быть". Она подчеркнула, что решение уйти от экс-обранца было сложным: "Через три года я поняла, что я как будто не там, где должна быть, и не с тем, с кем хочу быть! Это был период, когда я выросла до того, чтобы быть честной с собой и признать, что сделанные шаги были ошибкой. Очень боялась, но все-таки решилась уйти".

Несмотря на сложный опыт, Наталья верит, что именно это решение открыло ей путь к настоящей любви. Татаринцева поделилась, что тогда даже не подозревала, какая любовь ждет ее впереди.

Сторис Натальи Татаринцевой / © instagram.com/tatarintseva.kot

