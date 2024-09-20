Жена Зинченко показала их 3-летнюю доченьку и как они роскошно отпраздновали ее день рождения

Жена украинского футболиста Александра Зинченко ведущая Влада Седан восхитила фото с особого праздника их доченьки Евы.

Так, в начале августа дочь футболиста отметила день рождения. Впрочем, только сейчас Влада в фотоблоге Евы рассекретила, какой сюрприз они с Александром подготовили для маленькой именинницы. В частности, звездные супруги организовали ей сказочное празднование в розовых оттенках.

Александр Зинченко с семьей / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Александр Зинченко с семьей / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Также соответственно под праздник все семейство Зинченко выбрало наряды. В частности, Александр с младшей дочерью Леей были одеты в белые оттенки, а вот Влада с именинницей выбрали для себя платья в нежно-розовых оттенках, чтобы гармонично сочетаться с другими членами семьи.

На локации возле семейного гнездышка пары было много декораций в виде домика феи и цветов. Маленькая именинница также дополнила свой сказочный образ временными татуировками и канекалоном в волосах.

Александр Зинченко с семьей / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Александр Зинченко с семьей / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Уже к вечеру 3-летнюю Еву ждал торт со свечами, который задекорировали цветами и единорогом.

Александр Зинченко с семьей / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Александр Зинченко с семьей / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Напомним, недавно юморист Максим Галкин показал подросших детей-близнецов от Пугачевой и поздравил их с 11-летием.

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