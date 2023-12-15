Жена Зинченко показала их 4-месячную дочь и нежно поздравила мужа с важным праздником

Сегодня, 15 декабря, украинский футболист Александр Зинченко отмечает свое 27-летие.

По случаю праздника его жена, ведущая Влада Седан, в своем фотоблоге посвятила избраннику публикацию. Она опубликовала несколько семейных фотографий. Очевидно, недавно супруги устроили семейную фотосессию.

В частности, на первом фото вся семья позирует на диване. На трогательном портрете поклонники смогли рассмотреть детей знаменитости: двухлетнюю Еву и четырехмесячную Лею.

Александр Зинченко с семьей / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

А на второй фотографии изображен только Зинченко и его младшая дочь Лея, которой исполнилось четыре месяца. Девочка сладко спит у папы на руках.

Александр Зинченко с 4-месячной дочерью / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

В посте под такими нежными фото жена Зинченко восхитила своим признанием ему в любви.

"С днем рождения, Саша! Мы с девочками тебя сильно любим", - растрогала Седан.

Множество поклонников присоединились к поздравлениям и отметили, что семья имеет непревзойденный внешний вид.

Напомним, недавно Влада Седан делилась черно-белыми снимками с тогда еще трехмесячной дочерью Леей. Поклонники отреагировали на необычное иностранное имя ребенка.

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