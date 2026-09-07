Жена Зинченко показала подросших дочерей и рассекретила их забавные вечерние бьюти-ритуалы

Александр Зинченко и Влада Седан / © instagram.com/v.lada_sedan

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Жена украинского футболиста Александра Зинченко — блогерша Влада Седан — восхитила фото дочерей-красавиц в family look.

Избранница футболиста в своем Instagram показал, как проводит время с 5-летней Евой и 3-летней Леей. Они наслаждались прогулкой, во время которой Влада Седан и сделала селфи в зеркале. Кстати, дочери супругов были одеты в family look — розовые костюмы и серые блузки.

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Влада Седан с дочерьми от Александра Зинченко / © instagram.com/v.lada_sedan

Жена футболиста восхищала и вечерними фото девочек. Влада Седан снова одела Лею и Еву одинаково — в белые пижамы с красными сердечками. Кстати, дочери берут пример со звездной мамы и делают вечерние бьюти процедуры. Девочки увлажняли лицо тканевыми масками.

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Дочери Александра Зинченко и Влады Седан / © instagram.com/v.lada_sedan

Отметим, Александр Зинченко и Влада Седан официально заключили брак 12 марта 2020 года в Лондоне, хотя свадьбу отыграли в Киеве 24 августа того же года. 1 августа 2021 года Влада Седан родила первенца Еву, 2 августа 2023-го на свет появилась вторая дочь супругов Лея.

Напомним, недавно балерина Екатерина Кухар похвасталась развлечениями в бассейне с 11-летней дочерью. Между тем, пользователи отметили, что Настя растет просто копией отца — танцора Александра Стоянова.

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