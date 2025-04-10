Жена звезды «Лиги смеха» Чечуна назвала причину его смерти: "Почти год боролись за жизнь"

Александр Чечун умерЧечун скончался

Реклама

Жена звезды юмористического шоу “Лига смеха” и участника команды “Стадион Диброва” Александра Чечуна назвала причину его смерти.

Юмориста не стало 9 апреля, о чем в Instagram-stories сообщила его избранница Ольга Гриценюк. Она рассказала, что почти год назад Александр Чечун получил тяжелое ранение на фронте, когда выполнял боевое задание. Все это время врачи боролись за его жизнь. К сожалению, 9 апреля юмориста не стало.

“Саше не стало вчера, 9 апреля. После тяжелого ранения, полученного при выполнении боевого задания, мы почти год боролись за его жизнь… Но, к сожалению…”, — написала жена Чечуна.

Реклама

Известна причина смерти Александра Чечуна

Ольга Гриценюк также сообщила, что впоследствии обнародует информацию о времени и месте прощания с погибшим юмористом-военным.

Отметим, Александр Чечун в составе команды “Стадион Диброва” принимал участие в шоу “Лига смеха” и запомнился зрителям как искренний и харизматичный юморист. Когда Россия вторглась на территорию Украины, шоумен мобилизовался и отправился защищать страну от российских оккупантов.

10 апреля стало известно, что Александр Чечун умер. Коллеги юмориста по проекту “Лига смеха” со скорбью отреагировали на его смерть и почтили память защитника.