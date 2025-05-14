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Жена звезды "Лиги смеха" Виктора Розового подала на развод из-за его измен: "Год был адом"
Виктор Розовый прожил с супругой в браке больше года. Супруги пытались уберечь отношения, однако это оказалось бесполезным.
Украинский комик и звезда "Лиги Смеха" Виктор Розовый разводится с женой Ольгой через год после женитьбы.
Об этом сообщила избранница юмориста в Instagram. Ольга отметила, что они с Виктором Розовым подали заявление о расторжении брака. Уже через месяц пара получит свидетельство о разводе. Ольга тоже шокировала причиной этого решения. Жена Виктора Розового говорит, что они разводятся из-за его измен в отношениях. Пара пыталась уберечь брак и даже ходила на сеансы психотерапии. Однако это оказалось бесполезным.
"Будьте уверены, этот год был адом для обоих, более чем можно представить. Все, что вынырнуло, болело не меньше, чем ситуация с ранением. Мы честно старались: работали как в семейной терапии, так и каждый в отдельности. Этот год мы пытались быть рядом, быть поддержкой. Принимать не одну, а сразу две просто реальности - изнурительно. Я не могу это стереть или просто забыть. Каждый остается со своей правдой", – написала Ольга.
Больше подробностей супруга Виктора Розового раскрывать не стала. Она отметила, что они договорились о мировом соглашении и решили не вникать в детали развода. Также Ольга заверила, что все средства, которые собирала на лечение Виктора Розового после тяжелого ранения на фронте, уже перевела на его счет, а также показала соответствующие документы.
Отметим, Виктор Розовый женился на Ольге в марте 2024 года. В тот же месяц юморист получил тяжелое ранение на фронте, из-за которого перенес ряд хирургических вмешательств. В настоящее время Розовый передвигается на колесном кресле и продолжает восстанавливаться после ранения.