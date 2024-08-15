Жена звезды "Лиги Смеха" Виктора Розового показала его сразу после операции на голове

Избранница шоумена поделился роликом, как он отходил от наркоза.

Жена комика и звезды "Лиги Смеха" Виктора Розового показала, как он выглядел сразу после операции на голове.

Юмористу, который в марте получил серьезное ранение, вставили титановую пластину в череп. Розовый возобновляется после очередной операции. Между тем жена комика – Ольга – в своем TikTok показала, как он выглядел после хирургического вмешательства.

В частности, на видео Виктор Розовый лежал в больничной койке и отходил от наркоза. Юморист все время делился своими мыслями с возлюбленной.

Жена звезды "Лиги Смеха" Розового показала, как выглядел муж после операции на голове

"Крышечка закрыта (титановая пластина в голову вставлена – прим. ред.). Бог приходил, говорил: "Витька, я тебя люблю", — подписала ролик с мужем Ольга.

Напомним, в марте этого года Виктор Розовый, который воевал против российских оккупантов на передовой, получил серьезное ранение головы во время выполнения боевого задания. Артиста сразу госпитализировали в больницу, где ему сделали ряд операций и стабилизировали состояние. Юмориста планировали отвезти на лечение за границу, однако это противопоказано. Виктор Розовый находится на Украине и проходит курс реабилитации.

Читайте также: