Жена звезды "Сумерек" Роберта Паттинсона впервые полностью показала их полуторагодовалую дочь
Девочка уже очень сильно подросла.
Британская певица и актриса Сьюки Уотерхаус впервые полностью показала свою дочь от звезды "Сумерек", английского актера Роберта Паттинсона.
У пары родился ребенок еще в марте 2024 года. Однако знаменитости не из тех, кто охотно делятся подробностями личной жизни. Конечно же, они держат подальше от посторонних глаз их дочь. Однако Сьюки Уотерхаус сделала исключение.
Знаменитость в своем Instagram поделилась серией фотографий, которые были сделаны во время ее концертов. На одном из кадров Уотерхаус засветилась с полуторагодовалой дочкой. Они позировали перед объективом фотокамеры в гримерке. На кадре можно разглядеть, как дочь супругов уже очень сильно подросла. Правда, девочка позировала со спины, поэтому ее лица не видно.
Отметим, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус находятся в отношениях с 2018 года. В декабре 2023-го стало известно, что пара обручилась. Уже в марте 2024-го у знаменитостей родился первенец. В начале 2025 года появилась информация, что влюбленные тайно сыграли свадьбу.
