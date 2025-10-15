Жена звезды "Сумерек" Роберта Паттинсона впервые полностью показала их полуторагодовалую дочь

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / © Associated Press

Реклама

Британская певица и актриса Сьюки Уотерхаус впервые полностью показала свою дочь от звезды "Сумерек", английского актера Роберта Паттинсона.

У пары родился ребенок еще в марте 2024 года. Однако знаменитости не из тех, кто охотно делятся подробностями личной жизни. Конечно же, они держат подальше от посторонних глаз их дочь. Однако Сьюки Уотерхаус сделала исключение.

Знаменитость в своем Instagram поделилась серией фотографий, которые были сделаны во время ее концертов. На одном из кадров Уотерхаус засветилась с полуторагодовалой дочкой. Они позировали перед объективом фотокамеры в гримерке. На кадре можно разглядеть, как дочь супругов уже очень сильно подросла. Правда, девочка позировала со спины, поэтому ее лица не видно.

Реклама

Сьюки Уотерхаус с дочерью от Роберта Паттинсона / © instagram.com/sukiwaterhouse

Отметим, Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус находятся в отношениях с 2018 года. В декабре 2023-го стало известно, что пара обручилась. Уже в марте 2024-го у знаменитостей родился первенец. В начале 2025 года появилась информация, что влюбленные тайно сыграли свадьбу.

Напомним, недавно украинский клипмейкер Алан Бадоев показал редкое фото с дочкой. На кадрах можно заметить, как сейчас выглядит 20-летняя Лолита.