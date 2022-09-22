Женатого солиста Maroon 5 Левина еще одна женщина обвинила во флирте – из-за него она получила перелом запястья

Бывшая инструктор по йоге солиста Maroon 5 Адама Левина Аланна Цабель стала четвертой женщиной, которая рассказала о флирте музыканта с ней.

Причем, в случае Аланны флирт солиста Maroon 5 Адама Левина с ней не прошел для женщины безболезненно.

После того, как три женщины рассказали о том, как Левин писал им, а кое с кем имел интимные отношения, и это во время брака с моделью Бехати Принслу, инструктор по йоге Аланна Цабель также решила заговорить.

В сторис своей страницы в Instagram женщина рассказала, что с 2007 по 2010 год была инструктором по йоге у Левина. Тогда он еще не был женат, но находился в отношениях с девушкой.

Аланна Цебель / Фото: instagram.com/aziamyoga

Левин позволял себе рассказывать друзьям, что у его инструктора лучшие ягодицы в городе. А однажды написал Аланне сообщение, что хочет провести день с ней обнаженной. Это сообщение увидел тогдашний бойфенд Цабель и устроил истерику. Женщина убедила его, что, скорее всего, этот месседж был адресован девушке Левина Бекки. Когда Аланна написала Адаму, не ошибся ли он, артист ничего не ответил. В ярости экс-бойфренд Цабель сломал ей запястье и ушел.

Фото: instagram.com/aziamyoga

Аланна призналась, что Левин даже не извинился и просто убрал инструктора из своего тура, разрушив ей при этом отношения с мужчиной.

Напомним, что женщины начали массово рассказывать, как солист группы Maroon 5 Адам Левин с ними флиртовал и имел отношения, и это во время его брака с моделью Бехати Принслу.

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