Женатый экс-муж Ани Лорак подтвердил отношения с моделью и показал их романтические поцелуи

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу официально подтвердил свои новые отношения.

Уже неделю бизнесмен в Instagram постит совместные фото и видео с украинской моделью по имени Анастасия. Впрочем, Мурат интриговал подписчиков, то ли это его новая избранница, то ли близкая подруга. Теперь у юзеров не осталось сомнений – между Налкакиоглу и Анастасией роман.

Доказательством этому стало романтическое видео, которым пара поделилась в сторис своего фотоблога. В ролике Мурат и Анастасия идут по побережью моря, держась за руки. В какой-то момент новая возлюбленная Налкакиоглу целует его в щеку, а он поднимает ее на руки, после чего они сливаются в нежном поцелуе.

Экс-муж Ани Лорак показал нежные объятия и поцелуи с новой избранницей

Бизнесмен, который в начале июня 2023 года женился на визажистке Лилии Реус, до сих пор молчит о том, разошлись ли они официально. Слухи об их разрыве распространялись с октября прошлого года. Хотя, судя по сторис Налкакиоглу, он уже успел закрутить новый роман и, похоже, с Реус они таки развелись.

Мурат Налкакиоглу отдыхает в Дубае с новой девушкой / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Напомним, пока Лилия и Мурат молчат о том, что происходит в их отношениях, инсайдер раскрыл, почему супруги на самом деле разошлись. По словам источника, как и с предыдущей женой Ани Лорак Мурат изменял Лилии. Кроме того, утверждает осведомитель, вторая жена Мурата даже не была знакома с его семьей, поскольку там "несерьезно относятся к его избранницам". А Лорак для семьи Налкакиоглу, утверждает источник, была "игрушкой. которая известна и при деньгах".

Как известно, на Лилии Реус Мурат женился в Конча-Заспе в начале июня 2023 года. Об их романе стало известно в 2020-м, а в 2021-м Мурат сделал предложение девушке. До этого в течение 10 лет бизнесмен был женат на певице Ани Лорак, от которой имеет дочь Софию.

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