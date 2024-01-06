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Женатый экс-муж Ани Лорак показал, как с новой девушкой развлекается в Дубае и набил с ней парное тату

Женатый экс-муж Ани Лорак показал, как с новой девушкой развлекается в Дубае и набил с ней парное тату

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
Дата публикации
Просмотры
869
Время на прочтение
2 мин
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Женатый экс-муж Ани Лорак показал, как с новой девушкой развлекается в Дубае и набил с ней парное тату

Мурат Налкакиоглу / Фото: instagram.com/muratnalca

Мурат Налкакиоглу подливает масла в огонь о слухах про новый роман.

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу показал свежие фотографии с новой девушкой, с которой отдыхает в Дубае.

Мурат, который все еще официально женат на визажистке Лилии Реус, начал все чаще публиковать в Instagram фото и видео с украинской моделью по имени Анастасия. Налкакиоглу публично заигрывает с девушкой и показывает, как они проводят время в Дубае. Кстати, вместе с отцом и его потенциальной новой избранницей в ОАЭ отдыхает и дочь бизнесмена от Лорак.

Мурат Налкакиоглу подогрел слухи о новом романе / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налкакиоглу подогрел слухи о новом романе / Фото: instagram.com/muratnalca

Кстати, сама Анастасия в фотоблоге тоже активно делится кадрами с женатым Муратом. Даже показала, как они сделали парное тату.

Девушка разместила кадр, где снята во время того, как мастер ей набивает рисунок: "Как вы относитесь к парным тату?" – подписала фото Анастасия. Хотя она и не отметила, что Мурат с ней тоже сделал татуировку, но в следующем сторис показала, что они были вместе и после мастера вместе выбирали очки.

Мурат Налкакиоглу подогрел слухи о новом романе / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налкакиоглу подогрел слухи о новом романе / Фото: instagram.com/muratnalca
Новая девушка Мурата показала парное тату / © instagram.com/anastasija_foxy2
Новая девушка Мурата показала парное тату / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Что же происходит в личной жизни Мурата Налкакиоглу, для его поклонников остается загадкой. Бизнесмен не комментировал разрыв со второй женой Лилией Реус, но отдыхает без нее в другой стране и в компании другой девушки, о чем активно извещает в соцсетях.

Мурат Налкакиоглу отдыхает в Дубае с новой девушкой / © instagram.com/anastasija_foxy2
Мурат Налкакиоглу отдыхает в Дубае с новой девушкой / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2
Мурат Налкакиоглу с потенциальной девушкой отпраздновал Новый год / © instagram.com/muratnalca
Мурат Налкакиоглу с потенциальной девушкой отпраздновал Новый год / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, что сейчас Мурат Налкакиоглу находится в Дубае. Кстати, там он был и в новогоднюю ночь, а праздник встретил в компании своей новой потенциальной девушки, украинской модели Анастасии.

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Дата публикации
Просмотры
869
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