Женатый экс-муж Ани Лорак покинул Дубай и с новой девушкой приехал к себе на родину

Пара показала, как проходят их дни в Турции.

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, который уже подтвердил свои новые отношения с украинской моделью Анастасией, повез ее в Турцию.

К слову, раньше пара делилась романтическим контентом из Дубай. Вместе с ними можно было видеть дочь Мурата 12-летнюю Софию. Однако на днях девушка уже улетела домой и влюбленные остались наедине.

И впоследствии Налкакиоглу с новой девушкой Анастасией улетел в столицу Турции. Они устроили настоящее романтическое свидание. Сначала влюбленные отправились на прогулку по городу. Украинка в кадре нежно целует своего нового избранника.

Мурат Налкакиоглу проводит время с новой девушкой / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

К тому же бизнесмен с девушкой пошли на шоппинг и полакомились традиционными сладостями.

Мурат Налкакиоглу проводит время с новой девушкой / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Мурат Налкакиоглу проводит время с новой девушкой / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Также Анастасия поделилась, как они с любимым наслаждались закатом на побережье. И показала несколько фото, которые для нее сделал Мурат, отметив его профессионализм: "Талантливый человек талантлив во всем".

Мурат Налкакиоглу проводит время с новой девушкой / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Ночью влюбленные поехали смотреть на ночной город и наслаждались отдыхом. В частности, они остановились возле моста. Украинка сделала его фото и добавила песню певицы KOLA "Біля серця", где раздаются следующие строки: "Я тебя ношу в кармане возле сердца, потому что только с тобой оно бьется". И добавила интересную подпись: "Песня полностью отражает мое внутреннее состояние".

Мурат Налкакиоглу проводит время с новой девушкой / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Мурат Налкакиоглу проводит время с новой девушкой / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Очевидно, Анастасия уже по уши влюблена в турецкого бизнесмена. Впрочем, сам Мурат не спешит объяснять, разошлись ли они с его второй женой Лилией Реус.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что известно о новой избраннице Мурата Налкакиоглу.

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