Женатый экс-муж Ани Лорак в Дубай отдыхает с известной украинской моделью

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу все чаще подогревает слухи о разводе со второй женой, визажисткой Лилией.

Хотя официально супруги разрыв не комментируют, но всячески показывают, что они не вместе. Так, сейчас Лилия находится в Киеве. А Мурат уехал в отпуск в Дубай, где хорошо проводит время в компании дочери от Ани Лорак и украинской модели Анастасии. По крайней мере, девушка уже несколько раз появлялась в Instagram Налкакиоглу.

Именно с Анастасией бизнесмен встретил Новый год, а на этот раз показал короткое видео, как они вместе, по всей вероятности, что с одного номера, спускались на лифте в отеле. На ролике также присутствует дочь Мурата и Лорак. То есть девочка с новой потенциальной избранницей отца тоже знакома.

Мурат Налкакиоглу отдыхает в Дубае с новой девушкой / Фото: instagram.com/muratnalca

Интересно, что и сама Анастасия уже поторопилась запостить в фотоблоге селфи вместе с пока женатым Муратом Налкакиоглу и подписала: "Знаешь что, Мурат?". В свою очередь, бизнесмен это селфи репостнул себе в фотоблог и игриво ответил: "Не знаю".

Мурат Налкакиоглу отдыхает в Дубае с новой девушкой / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Мурат Налкакиоглу отдыхает в Дубае с новой девушкой / Фото: instagram.com/muratnalca

Напомним, что слухи о разрыве Мурата Налкакиоглу и его второй жены, визажистки Лилии Реус распространяются с октября 2023 года. Впрочем, супруги никак не комментируют ситуацию. Вместо этого пара удалила все общие фото из соцсетей, отдыхает отдельно и не вспоминает друг друга. А недавно инсайдер рассказал, что стало причиной развода супругов и почему в этом виноват Мурат.

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