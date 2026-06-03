Женатый Энрике Иглесиас страстно зацеловал другую на публике и спровоцировал истерику у россиян

Энрике Иглесиас / © Associated Press

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Испанский певец Энрике Иглесиас оказался в центре внимания после того, как опубликовал фрагмент со своего концерта, состоявшегося в 2022 году в Лас-Вегасе.

На кадрах заметно, как к музыканту неожиданно выбегает фанатка. Девушка сначала делает селфи с Энрике, а затем начинает горячо целовать его в щеки и губы. Артист не отталкивает поклонницу, а наоборот — обнимает ее за талию, после чего охрана помогает ей уйти за кулисы.

Энрике Иглесиас и фанатка / © instagram.com/enriqueiglesias

Энрике Иглесиас и фанатка / © instagram.com/enriqueiglesias

Несмотря на то, что инцидент произошел еще несколько лет назад, публикация артиста в фотоблоге вызвала бурную реакцию в Сети. Часть пользователей раскритиковала артиста за то, что он решил обнародовать такие кадры сейчас, вспомнив о его семейном статусе и жене — бывшей российской теннисистке Анне Курниковой. Свое возмущение активно высказывали и пользователи из государства-террористки, напоминая о происхождении Курниковой.

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Анна Курникова там вообще жива?

Мне жаль Анну, очень жаль

Зачем он это опубликовал?

Бедняжка Анна, столько лет терпеть

Стоит отметить, что Анна Курникова с детства живет в США и уже более двух десятилетий находится в отношениях с Иглесиасом. Пара воспитывает четверых детей — двойняшек и младших дочерей.

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