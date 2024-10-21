Женатый Женя Галич признался, что ходит на свидание с известными женщинами и как на это реагирует жена

Лидер группы O.Torvald, украинский певец Женя Галич, который состоит в браке с женой Валерией, признался, что ходит на свидание с другими женщинами.

В частности, музыкант ранее делился, что звал на встречу певицу Юлию Санину, однако та отказала. Также Галич ходил на свидание с Кристиной Соловий. Поэтому возникает вопрос, как на это реагирует жена артиста. Лидер O.Torvald уверяет, что возлюбленная к этому относится нормально и с пониманием. В частности, избранница артиста знает, что ее муж с темпераментом и восхищается женской красотой. Однако для Галича на первом месте остается возлюбленная.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Она прекрасно понимает, что с моим темпераментом, с моим видением женской красоты и восхищением этой красотой, и таким альфа-самцизмом – это абсолютно нормально. Я ничего плохого не делаю и никого не оскорбляю. Для меня всегда уважение к жене остается на первом месте", – рассказал певец в интервью для "Люкс ФМ".

Уже три года жена Галича вместе с сыном и дочерью живет за границей. Артист говорит, что строить отношения на расстоянии – тяжело. Впрочем, у пары не возникало кризиса, они и дальше состоят в браке.

Женя Галич / Фото: instagram.com/jenia_galich

"Когда мы находимся три года на расстоянии – тяжело. Но, на мой взгляд, мы абсолютно взрослые люди, которые любую ситуацию могут воспринять адекватно. Мы не ссоримся, мы разговариваем. Сплетни о том, что мы не вместе, я могу их опровергнуть. Мы в браке", — подчеркнул певец.

Напомним, Женя Галич сейчас служит в рядах ВСУ. Недавно артист вспомнил, каким был самый страшный день на фронте. Также исполнитель признался, чем сейчас занимается на службе.

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