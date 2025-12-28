Женатый Женя Галич зацеловал свою партнершу на "Танцах со звездами" и растрогал "химией" на паркете

"Танцы со звездами" / © пресслужба каналу "1+1"

Музыкант и фронтмен группы O.Torvald Женя Галич стал одним из самых эмоциональных участников благотворительного спецвыпуска шоу «Танцы со звездами».

Как известно, Галич служил в 135-м батальоне 114-й бригады, пережил штурмы и потерю побратимов. По словам певца, именно это серьезно повлияло на его ментальное состояние и в результате привело к депрессии и злоупотреблению алкоголем. Но именно участие в благотворительном выпуске танцевального проекта, признался Женя, стало для него возможностью вырваться из темноты и снова почувствовать жизнь.

На паркете Галич выступал в паре с танцовщицей Яной Цибульской. Их эмоциональный пасадобль не оставил равнодушными ни зрителей, ни судей. В номере пара прожила болезненные темы войны, потерь и внутренней борьбы, а искренняя синергия создала ту самую «химию», которая чувствовалась через экраны.

Женя Галич на «Танцах со звездами» / © пресслужба каналу "1+1"

После завершения танца Женя не скрывал эмоций — обнимал партнершу и несколько раз целовал ее в лоб в знак благодарности. Уже на балконе ведущая Александра Зарицкая с улыбкой поинтересовалась, были ли между ними поцелуи. Несмотря на то, что певец состоит в браке, он с юмором ответил: «Да». Впрочем, своими ответами на дальнейшие вопросы дал понять, что их связь существует только на паркете и имеет исключительно творческую и благотворительную цель.

Женя Галич на «Танцах со звездами»

Кстати, отдельно Галич посвятил свое выступление побратимам из 135-го батальона, поблагодарив их за службу и поддержку. Тем временем судьи оценили пасадобль звездной пары на самые высокие баллы, поблагодарив Женю за службу. От Дмитрия Монатика и Натальи Могилевской участники получили по 10 баллов, а вот от Екатерины Кухар и Дмитрия Дикусара — по 9.

