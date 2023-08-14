Жене Тимура Мирошниченко посреди ночи вызвали скорую – Инне резко стало плохо

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко — Инна — шокировала, как ей резко стало плохо посреди ночи, что аж пришлось вызывать скорую.

В Instagram-stories избранница шоумена поделилась, что состояние ее здоровья ухудшилось после свадьбы знакомых, где они с Тимуром и детьми были гостями. Семейство вернулось домой довольно рано, однако уже в 22:30 состояние здоровья Инны резко ухудшилось. Жена Мирошниченко поделилась, что все начало болеть, ей стало холодно, а когда она попыталась дойти до ванной, то не смогла, ведь тело парализовало.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Мы пошли спать в 22:00, потому что трое детей. В течение праздника мы не пили, потому что трое детей. Ели, как все. В 22:30 мне становится резко очень плохо. Начинает все болеть. Холодно. Тело обжигает холодом (это не озноб). Я пытаюсь встать и дойти до ванной, согреться. Дохожу. В ванной меня начинает парализовать. Я вижу, как конечности белеют и скручиваются... Доходит до живота...", — вспомнила Инна.

Инна Мирошниченко с детьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Тимур Мирошниченко понял, что его жена плохо себя чувствует. Он донес ее до кровати и побежал за помощью. Когда Инна начала блевать, то пришлось немедленно вызвать скорую. Однако когда приехали медики, то не смогли оказать первую помощь. Оказалось, что у них нет даже нужных приборов. Инне предложили лечь в больницу, где утром ее обследовали бы врачи.

"Тим это почувствовал, пришел ко мне. Быстро отнес на кровать и побежал за помощью. Началась рвота. Вызвали скорую. Скорая ехала 90 минут. Все это время четыре человека массировали акупунктурные точки, чтобы я не потеряла сознание. А я только думала, выдержит ли сердце такие длинные судороги... Приехала скорая ни с чем! Не то что дефибриллятора не было, даже термометра. Предложили отвезти меня в больницу (еще 90 мин, там ждать до 7 утра, пока начнется рабочий день, потому что никого нет). На часах - час ночи. От такой помощи я отказалась", — поделилась жена Мирошниченко.

Инне Мирошниченко резко стало плохо / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Наконец, Инне помогла врач, которая работает в их компании. Она уколола избраннице шоумена лекарства, и та уснула. Однако Инна до сих пор не поняла, что с ней произошло и почему ей резко стало плохо.

"У нас в компании была врач. Я доверилась ей. Она обколола меня чем-то, меня отпустило и я уснула. Почему не давала сделать это раньше? Потому что хотела, чтобы мне диагностировали причину, а не рандомно колоть. Но выбора не было. По состоянию на сейчас я здорова. Что это было – неизвестно", — добавила жена Мирошниченко.

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