Жене Виктора Павлика стало плохо после родов, она оказалась под капельницей

Екатерина рассказала, что с ней произошло.

Жене Виктора Павлика, его концертному директору Екатерине Репяховой, которая 15 июня родила сына, стало плохо после родов.

Об этом молодая мама рассказала в сторис своей страницы в Instagram. Екатерина разместила фото, на котором изображена под капельницей. "Мне стало хуже. Позже выйду на связь", — поделилась Репяхова.

instagram.com/repyahovakate

Позже девушка рассказала, что же произошло. По словам избранницы Павлика, у нее обострилась давняя болезнь - цистит.

instagram.com/repyahovakate

"Мне уже лучше. Мне сделали капельницу. Дело в том, что у меня обострился мой цистит, я терпела сколько могла, потом уже сдалась. Хотела сегодня вернуться к привычной жизни, но пока не получается", — поделилась Екатерина.

instagram.com/repyahovakate

Вместе с тем, новоиспеченная мама поделилась, что очень рад своему новому статусу. Девушка рассказала, что малыш ест очень часто, а она чувствует себя счастливой.

instagram.com/repyahovakate

Напомним, на днях жена Виктора Павлика показала, что он ей подарил за сына. Виктор Франкович сделал очень милый подарок в виде драгоценного украшения.

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