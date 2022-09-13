Жених Анны Тринчер показал, что купил на миллион гривен для украинских защитников

С начала полномасштабной войны многие украинские знаменитости начали заниматься волонтерством. Жених певицы Анны Тринчер, блогер Александр Волошин также помогает военным.

В частности, знаменитость потратил миллион гривен собственных средств для ВСУ. В Instagtam-stories блогер показал, что приобрел для защитников два автомобиля, пять тепловизоров и три дрона.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Давайте я вам покажу, что я купил на миллион гривен. Авто – 3,5 тыс. долларов, везем ребятам. Мерс получился немного дороже – более 4 тыс. долларов. Также везем ребятам. Тепловизоры. Чтобы вы понимали, одна такая штука стоит 2 тыс. евро, мы купили пять. И дроны. У нас здесь сейчас два и третий в скором времени будет. Один дрон стоит 2,5 тыс. евро", — поделился Александр в своем Instagram.

Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Отметим, недавно 14-летняя дочь Евгения Кошевого необычным способом решила помогать ВСУ. Девушка распродала свои личные вещи в Сети. Все собранные средства, сообщила Варвара, будут отправлены на оборудование для украинских защитников.

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