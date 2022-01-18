Жених Анны Тринчер показал подарок за три тысячи долларов, который сделал ей после операции

Александр Волошин порадовал артистку после операции.
Жених певицы, актрисы и блогерши Анны Тринчер Александр Волошин решил ее порадовать после операции.
Как известно, на днях Тринчер решилась на увеличение груди и проходила реабилитацию после хирургического вмешательства в больнице. Чтобы поднять настроение любимой, Волошин раскошелился и сделал ей подарок.
На странице в Instagram Александр поделился, что приобрел Анне презент, на который не пожалел три тысячи долларов:
"Сегодня мой внутренний еврей сказал, что он меня не любит, ведь я потратил три тысячи долларов на вещь, на которую никогда в жизни, точнее, раньше никогда в жизни не подумал, что я могу приобрести эту вещь. Это подарок Ане, это одна из ее мечт. Прямо сейчас ей сделали операцию на груди. Она только отошла от наркоза. Мы идем делать ей сюрпрайз", — говорит в видео Волошин.
Он также показал, как вручил подарок невесте прямо в больнице. Как выяснилось, Александр раскошелился на фирменную сумочку от Dior. Счастливая Анна сначала была в шоке, а потом едва подобрала слова, чтобы описать свое счастье.
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