Жених Анны Тринчер признался, сколько заплатил людям за тату с изображением артистки

Александр сделал довольно неожиданный подарок любимой на 14 февраля.

Жених певицы, актрисы и блогерши Анны Тринчер, блогер Александр Волошин на день всех влюбленных ошеломил ее неожиданным подарком.

Как мы писали ранее, по идее Волошина 14 человек сделали портретные татуировки в честь Тринчер. Одна из тату была даже исполнена на голове. В программе "Слава+" Александр рассказал, зачем сделал такой экстравагантный подарок невесте.

"Я думал какой-нибудь Ане сюрприз сделать необычный... у меня в голове была картинка. Я знал, что Аня о**еет. С самого начала это было не для хайпа, а чтобы удивить ее", — объяснил Волошин.

Блогер добавляет – желающие не знали, какое изображение им будут набивать. Людей искали в разных сообществах, также тату-салон сделал объявление, на которое откликнулось много желающих. Пригласили 14 человек – у кого-то было изображение на руке, ноге, груди, у одного из мужчин – на затылке.

Самое комичное, что на все действо блогер должен был выделить 10 тысяч долларов. Впрочем, люди просили тысячу или две тысячи гривен. Только мужчина, у которого Анна красуется на голове, выручил 300 долларов. Словом, прогнозы блогера не сбылись – участники оказались ничуть не жадными.

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