Жених Анны Тринчер трогательно поздравил ее с 21-летием: "Я сделал правильный выбор, когда стал на одно колено"

3 августа Анна Тринчер отметила свой 21-й день рождения.

По этому случаю у себя в Instagram жених знаменитости Александр Волошин разместил целый пост, в котором поздравил Тринчер. В частности блогер рассказал, что как только началась война, он очень просил любимую уехать за границу:

"А уговаривая Аню, я приводил пример артистов, которые уже уехали и говорил: "Смотри, артисты уехали, они выполняют свою роль там, они доносят людям информацию. Если ты уедешь, то ничего плохого не произойдет! Я здесь, я всегда буду с тобой на связи". Но ответ был решительный: "Я без тебя никуда не поеду!" — рассказал Волошин.

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Блогер признается, что в этот момент он понял главную вещь:

"Аня дала мне еще раз понять, что я сделал правильный выбор, когда встал на одно колено в ноябре 2021 года! Зайка, я поздравляю тебя с твоим 21-летием! Знаю, что ты сильно паришься по поводу возраста, переживаешь не успеть реализовать свои цели и амбиции! Но помни несколько вещей! Тебе 21, тебя знает вся Украина, твои песни не выходят из чартов и ты каждый год становишься сильнее и сильнее! Я очень верю в тебя и верю в "Олимпийский", который ты соберешь уже за несколько лет! Верю в то, что ты станешь самой молодой украинской артисткой, собравшей этот стадион!" – сказал Волошин.

Александр признался, что он счастлив, что Анна появилась в его жизни и пообещал делать каждый день любимой более насыщенным, счастливым и ярким.

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