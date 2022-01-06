Жених Анны Тринчер вышел на связь после операции и ответил хейтерам

Парню делали операцию на колене.

Жених певицы Анны Тринчер, скандальный блогер Александр Волошин, отошел от наркоза.

Прежде всего, что он сделал, так это вышел на связь со своими фанатами. Блогер заверил, что операция прошла успешно, и сейчас все хорошо.

Впрочем, некоторые юзеры убеждены, что операцию Александру не делали, а все его посты в соцсетях – это очередных хайп. Они начали так считать после того, как Волошин опубликовал видео, на котором он под наркозом рассказывает о любви к своим фанатам. Пользователи написали, что в таком состоянии человек не может так четко разговаривать.

К слову, Волошин ответил хейтерам. Блогер отметил, что его актерские навыки слишком высоко оценивают. Кроме этого, он говорит, что организм у каждого индивидуальный, поэтому все по-разному ведут себя под наркозом.

"Обидно мне? Вчера было да, сегодня - нет. Но стало обидно, не только потому, что я был слаб после наркоза психологически, я еще и открылся, показал очень искренние, личные, слова и эмоции", — добавил Александр.

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