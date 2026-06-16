Жених беременной Соломии Витвицкой растрогал поздравлением ее с 45-летием и показал их романтику

Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

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В украинской ведущей Соломии Витвицкой особенный праздник.

16 июня в знаменитости день рождения. Более того, у телеведущей в этом году еще и юбилей. Соломии Витвицкой исполняется 45 лет. В этот день знаменитость будет получать множество поздравлений и подарков. Однако одним из первых к знаменитости по случаю ее дня рождения обратился жених — военный Алексей Ситайло.

В своем Instagram возлюбленный ведущий опубликовал их общее романтическое фото. На снимке Алексей Ситайло обнимал беременную Соломию Витвицкую и осторожно держал ее за округлый животик. Тем временем счастливая ведущая прижалась к избраннику и улыбалась.

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«Сегодня (16 июня — прим. ред.) день рождения у человека, который делает этот мир светлее. Ты сильна тогда, когда другим не хватает сил, добра тогда, когда это больше всего нужно, и настоящая даже тогда, когда вокруг слишком много фальши и шума. Я не знаю тебя с экрана телевизора. Я знаю твои переживания и твои победы, твои сомнения и твою веру, твою заботу о людях и твое большое сердце, именно за это ценю тебя больше всего», — обратился к ведущей ее жених.

Соломия Витвицкая с женихом / © instagram.com/solomiyavitvitska

Алексей Ситайло не только поделился романтическим фото с Соломией Витвицкой, но и адресовал ей нежные слова. Он поблагодарил знаменитость за поддержку, доверие, искренность, за то, что она рядом, а также за то, что с ней он может оставаться собой. Вместе с тем военный пожелал возлюбленной самого главного — быть счастливой, иметь больше времени и чтобы судьба радовала только приятными моментами.

«Я хочу, чтобы ты чаще улыбалась, чтобы у тебя было больше времени для себя, для родных, для всего, что делает тебя счастливой, чтобы судьба берегла тебя так же, как ты бережешь тех, кто тебе дорог. С днем рождения, любимая. Будь счастлива, потому что ты заслуживаешь этого как никто другой. Люблю!» — поздравил ведущую ее жених.

Напомним, недавно Соломия Витвицкая впервые за длительное время показывала маму-красавицу. Ведущая рассекретила, как они развлекались во Львове.

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